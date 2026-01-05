Petro Amjibu Trump Vikali: “Ukinikamata, Utachochea ‘Jaguar wa Watu’”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Colombia, Gustavo Petro, ametoa onyo kali kwa aliyekuwa Rais wa Marekani Donald Trump, kufuatia matamshi na vitisho vilivyotolewa dhidi yake, ikiwemo kudaiwa kuwa muuza dawa za kulevya na kudokezwa uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kijeshi dhidi ya Colombia, kama ilivyowahi kufanywa kwa Venezuela.

Petro, ambaye ni mwanasiasa wa mrengo wa kushoto na aliyewahi kuwa mpiganaji wa msituni kabla ya kuingia katika siasa, amekanusha vikali tuhuma hizo, akisisitiza kuwa maisha na mali zake ziko wazi kwa umma.

“Sijawahi kuwa muuza madawa ya kulevya. Mali yangu ni nyumba ya familia ninayoendelea kuilipia kwa mshahara wangu. Akaunti zangu za benki ziko wazi kwa wananchi,” amesema Petro.

Katika kauli iliyobeba tahadhari nzito, Rais huyo wa Colombia ameonya kuwa jaribio lolote la kumtia mbaroni litakuwa na athari kubwa kwa nchi hiyo.

“Ukinikamata, utachochea ‘Jaguar wa Watu’. Niliapa kutotumia silaha tena tangu Mkataba wa Amani wa mwaka 1989, lakini kwa ajili ya taifa langu, niko tayari kuishika tena,” ameongeza.

Aidha, Petro ametoa onyo kwa wanajeshi wa Colombia, akiwataka waweke mbele uaminifu kwa bendera ya taifa lao, na si kwa maslahi ya kigeni.

Amesisitiza kuwa jukumu la jeshi ni kuwalinda wananchi na kulinda uhuru wa nchi, pamoja na kupambana na mvamizi yeyote atakayethubutu kuivamia Colombia.

Rais Petro amehitimisha kwa kueleza msimamo wake mkali dhidi ya aina yoyote ya uvamizi wa Marekani, akiamini kuwa vitisho vya Trump haviwezi kutekelezwa kirahisi dhidi ya kiongozi mwenye uungwaji mkono mpana wa wananchi na historia ya mapambano ya kulinda heshima ya taifa.