Mkutano wa Kielimu “Sira ya Alawi” Ufanyika Bangladesh kwa Ushirikiano wa Waislamu wa Shia na Sunni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa kielimu uliojikita katika ufasiri wa sira ya Alawi kama kielelezo cha haki, maadili na uongozi wa kidini umefanyika katika jiji la Chittagong, Bangladesh, ukihudhuriwa na wanazuoni na wanasiasa wa Kiislamu kutoka madhehebu ya Shia na Sunni.

Mkutano huu ulifanyika kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Amirul Mu’minin, Imam Ali (a.s), na kuzingatia mchango wake wa kihistoria katika kujenga ustaarabu wa Kiislamu. Washiriki walijadili vipengele mbalimbali vya haiba, fikra na nafasi ya Imam Ali (a.s) katika historia ya Uislamu, huku wakisisitiza umuhimu wa urithi wake wa kimaadili na kielimu.

Hujjatul-Islam Muhammad Amjad Hussain, mratibu wa uhusiano wa Jumuiya ya Wanazuoni wa Imamiya, alibainisha kuwa Imam Ali (a.s) aliye na nafasi ya kipekee miongoni mwa sahaba wa Mtume Muhammad (s.a.w.w), ni kielelezo cha haki, ushujaa, maarifa na uaminifu kwa maadili ya Mungu, na kwamba sira yake inapaswa kuwa mfano wa kudumu kwa jamii za Kiislamu.

Aidha, Maulvi Hafiz Muhammad Inam-ul-Haq, mzungumzaji wa madhehebu ya Sunni, alisema kuwa kurejelea sira ya Alawi ni mwongozo wa vitendo kwa Waislamu wa leo, hususan katika nyanja za uwajibikaji wa kijamii, maadili binafsi na uongozi unaoongozwa na misingi ya kiimani.

Mkutano huu ulilenga pia kueneza maarifa ya Ahlul-Bayt (a.s) na kuimarisha mshikamano wa kidini na kitamaduni katika jamii ya Kiislamu Bangladesh. Washiriki walisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo ya kielimu kati ya madhehebu ya Kiislamu na kuzingatia urithi wa kimaadili na kielimu wa Imam Ali (a.s).