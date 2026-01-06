Rais wa Azerbaijan: Hatutumi vikosi vya kulinda amani Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (a.s.) -ABNA- Rais Ilham Aliyev alisema kuwa Azerbaijan haitatuma majeshi yake kushiriki katika operesheni za kulinda amani nje ya nchi, zikiwemo operesheni zinazohusiana na Ukanda wa Gaza.

Kwa mujibu wa Russia Al-Youm, Aliyev aliiambia mitandao ya televisheni ya Azerbaijan kwamba Baku imekuwa katika mawasiliano na serikali ya Marekani, inayoongozwa na Donald Trump, kuhusu masuala kadhaa yanayohusiana na uwezekano wa kupelekwa kwa kikosi cha kulinda amani Gaza.

Aliongeza kuwa: “Tuliandaa orodha ya maswali 20 na kuyawasilisha kwa upande wa Marekani, na ushiriki wetu katika kikosi cha kulinda amani hauwezekani.”

Aliyev alisisitiza: “Kwa vyovyote vile, sifikirii kushiriki katika shughuli za kijeshi nje ya mipaka ya Azerbaijan.”

Hapo awali, gazeti la Kiyahudi la Maariv liliripoti kuhusu uwezekano wa ushiriki wa Azerbaijan na nchi nyingine za Kiislamu katika kuunda kikosi cha kimataifa cha kuwekwa katika Ukanda wa Gaza.