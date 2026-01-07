Mkuu wa Polisi wa Iran Awaarifu Bunge Kuhusu Juhudi za Kudumisha Amani na Utulivu Nchini

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkuu wa Polisi wa Iran, Jenerali Radan, aliwahutubia wabunge katika Bunge la nchi hiyo siku ya Jumatano, na kuwafahamisha kuhusu juhudi zinazofanywa na vyombo vya usalama na utekelezaji wa sheria katika kudumisha amani na utulivu nchini.