Jenerali Karami: Kwa kufuata Kiongozi wa Mapinduzi, tutamfanya adui mhalifu ajiueke

Kulingana na taarifa ya habari Abna, Dhamini wa Jenerali Mkuu Pasdaran Mohammad Karami, mkuu wa nguvu za ardhi za Ngao ya Mapinduzi, alisisitiza katika ujumbe: Katika Iran ya Kiislamu, watu, nguvu tatu, na nguvu zilizopigana, kwa umoja na ushirikiano mtakatifu kwenye barabara na uwanja, wamekuwa kama mkono mmoja dhidi ya adui.

Akisisitiza kuwa wale wanaosema, sisi wote ni Wairani na wapiganaji wa mapinduzi, na kwa nia thabiti ya chuma na azma imara, kwa neema ya Mungu na kwa kufuata kwa uaminifu mpango na maagizo ya busara ya Kiongozi wa Juu, Mungu alichezee, tutamfanya adui anayeingia na mhalifu ajiueke, alieleza: Mungu mmoja, Kiongozi mmoja, Taifa moja, na Njia moja, na hiyo ni njia ya ushindi wa Iran yetu ya kupenda, ambayo ni ya thamani zaidi kuliko roho.