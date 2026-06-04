Mchambuzi wa Jiografia ya Kisiasa: Iran ni Nguvu ya Kijiografia, Israel Inatekeleza Ugaidi wa Kweli +Video

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Mchambuzi wa masuala ya jiografia ya kisiasa na mwanzilishi wa tovuti ya 21st Century Wire, Patrick Henningsen, amesema kuwa Iran ina nafasi muhimu na yenye ushawishi mkubwa katika mazingira ya kisiasa na kiusalama ya kimataifa, jambo linaloifanya kuwa mchezaji mkuu katika eneo la Mashariki ya Kati.



Akizungumza kuhusu mvutano unaoendelea katika eneo hilo, Henningsen alisema kuwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Iran hayana manufaa ya kimkakati kwa sababu Iran ina uwezo wa kujibu mashambulizi hayo. Alieleza kuwa Iran imeonyesha kwa muda mrefu kuwa ni taifa linalotumia mbinu za kimkakati na lina nyenzo mbalimbali za ushawishi zinazoweza kutumika kulinda maslahi yake.



Mchambuzi huyo pia alimshutumu Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, kwa kile alichodai kuwa ni upotoshaji wa ukweli kuhusu shughuli za makundi ya muqawama katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Henningsen, mashambulizi ya Israel yamekuwa yakisababisha vifo vya raia na uharibifu mkubwa wa miundombinu katika maeneo ya migogoro.



Aidha, alidai kuwa sera za upanuzi wa maeneo yanayokaliwa na Israel pamoja na uvamizi wa ardhi za nchi jirani zimechangia kuongezeka kwa migogoro ya kikanda. Henningsen aliongeza kuwa mazingira ya muda mrefu ya uvamizi na mapambano katika eneo hilo yamekuwa miongoni mwa sababu zilizochangia kuibuka kwa harakati mbalimbali za upinzani kama vile Hezbollah na Hamas.



Kauli hizo zimekuja wakati mvutano wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuvutia mijadala mikubwa ya kimataifa kuhusu usalama wa kikanda, haki za raia na mustakabali wa amani katika eneo hilo.