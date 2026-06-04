Kushindwa kwa mgombea anayeungwa mkono na Trump katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Iowa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Okaz, katika tukio lisilotarajiwa kwa Donald Trump, rais wa Marekani, mbunge wa Republican Randy Feenstra alipoteza uteuzi wa ugavana wa Iowa katika kinyang'anyiro cha Jumanne. Licha ya uungwaji mkono wa Trump, ambaye Ijumaa alimuelezea Feenstra kama mmoja wa wasaidizi wake hodari, Feenstra alishindwa na mpinzani wake Zack Lane, mkulima ambaye hivi karibuni aliingia siasa na anachukuliwa kama mgeni. Lane alishinda kwa asilimia 37.8 ya kura dhidi ya asilimia 37 za Feenstra, tofauti ya chini ya asilimia moja.

Ushindwa huu unazua maswali kuhusu nguvu ya uungwaji mkono wa Trump. Kushindwa kwa Feenstra kulielezewa kama mshangao mkubwa na hatua ya nadra ya kurudi nyuma kwa utawala wa Trump katika mashindano ya uteuzi wa Republican, kwani Feenstra alionekana na wahafidhina wa Iowa kama mgombea mkuu.

Zack Lane, mkulima wa Iowa na mwanaharakati wa kisiasa mhafidhina anayehusishwa na vuguvugu la MAGA, aliweka mkakati wake katika kauli mbiu ya Iowa Kwanza, akisisitiza kupambana na kiwango kikubwa cha saratani, kuunga mkono mashamba ya kifamilia na kuweka kikomo uhamiaji. Hii ilimwezesha kuvutia wapiga kura waliokuwa wakitafuta uso mpya nje ya Washington.

Ushindwa huu, unaofuatia mfululizo wa ushindi wa wapiga kura wanaoungwa mkono na rais katika kinyang'anyiro katika wiki chache zilizopita, unazua maswali kuhusu mapungufu ya ushawishi wa Trump katika msingi wake wa kitamaduni wa Republican.