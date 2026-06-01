Chanzo cha uchokozi dhidi ya mnara wa mawasiliano kwenye Kisiwa cha Sirik kililengwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idara ya Mahusiano ya Umma ya IRGC katika taarifa yake ilifafanua: Kufuatia uchokozi wa jeshi la Marekani lililovamia saa moja iliyopita kwenye mnara wa mawasiliano kwenye Kisiwa cha Sirik katika mkoa wa Hormozgan, wapiganaji wa Kikosi cha Anga na Nafasi cha IRGC walilenga kambi ya anga iliyokuwa chanzo cha uchokozi, na shabaha zilizotarajiwa ziliharibiwa.

Kisha Kikosi cha Anga na Nafasi cha IRGC kilionya kwamba ikiwa uchokozi utarudiwa, jibu litakuwa tofauti kabisa, na wajibu wake utakuwa kwa serikali ya Marekani yenye uchokozi na inayoua watoto.