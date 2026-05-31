Hezbollah Yaongeza Mashambulizi ya Droni, Makamanda wa Israel Walengwa Kusini mwa Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– mvutano wa kijeshi kati ya Hezbollah na Israel umeendelea kuongezeka baada ya taarifa kueleza kuwa Hezbollah imeanzisha operesheni maalumu ya kuwalenga makamanda waandamizi wa jeshi la Israel katika maeneo ya kusini mwa Lebanon.

Kwa mujibu wa madai yaliyonukuliwa kutoka Taasisi ya Utafiti na Habari ya Amit, operesheni hiyo inatumia mchanganyiko wa droni za upelelezi pamoja na droni za mashambulizi ya moja kwa moja (FPV) kwa lengo la kufuatilia na kushambulia malengo ya kijeshi ya Israel.

Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa hali ya tahadhari imeendelea kutanda katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Kituo cha televisheni cha Channel 12 kimeripoti kuwa tangu asubuhi, ving’ora vya tahadhari vimesikika zaidi ya mara 25 kutokana na makombora au droni zilizorushwa na Hezbollah kuelekea maeneo ya Israel.

Matukio hayo yanaashiria kuendelea kwa mzozo wa mpakani kati ya pande hizo mbili, huku hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa kupanuka kwa mapigano katika eneo la kusini mwa Lebanon na kaskazini mwa Israel. Hata hivyo, taarifa huru za kuthibitisha kwa kina matokeo ya mashambulizi hayo bado zinaendelea kufuatiliwa.