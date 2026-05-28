Hamas: Vitisho vya Israel dhidi ya Lebanon Vinahitaji Hatua ya Haraka ya Jumuiya ya Kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al-Masirah, vuguvugu la upinzani la Kiislamu la Palestina (Hamas) lilitangaza kwamba vitisho vya utawala wa Kizayuni vya kupanua mashambulio kuelekea kusini mwa Lebanon ni mwendelezo wa sera ya uchokozi na adhabu ya pamoja dhidi ya mataifa ya eneo hilo, na hili linahitaji jumuiya ya kimataifa kuitikia haraka.

Hamas katika taarifa hii ilithibitisha tena mshikamano wake kamili na Lebanon, watu wake na upinzani wake, na ikasisitiza haki ya watu wa kusini mwa Lebanon ya kupinga ukaliaji na kulinda ardhi na uhuru wao.

Vuguvugu hili pia liliwataja Umoja wa Nchi za Kiarabu, Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua ya kusimamisha mara moja uchokozi unaorudiwa wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon.

Hamas ikiendelea ilitangaza: Jumuiya ya kimataifa lazima itekeleze majukumu yake ya kisiasa na kibinadamu na kukomesha sera ya uchokozi ambayo utawala wa Kizayuni umeianza dhidi ya mataifa ya Kiislamu.