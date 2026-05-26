Uzembe wa usimamizi wa Ben-Gvir; Takriban watu 100 wameuawa katika magereza ya Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, gazeti la Kizayuni la Haaretz liliripoti kwamba katika kipindi cha miaka miwili na nusu iliyopita, watu 98 wamefariki katika magereza ya utawala huu.

Gazeti hilo pia lilitangaza kwamba katika kipindi cha uwajibikaji cha Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa Israel, na Kobi Yaakobi, mkuu wa idara ya magereza ya utawala huu, magereza ya Israel yamekuwa mtandao wa kambi za mateso.

Katika siku za hivi karibuni, kitendo cha kinyama cha Ben-Gvir cha kuwatendea wanachama wa "Flotilla ya Uthabiti wa Dunia" kwa njia isiyo ya kibinadamu na kuchapisha video ya tukio hilo kimezua wimbi la athari hasi duniani kote, na nchi nyingi zilishutumu vikali mashambulizi haya.