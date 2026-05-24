Waziri Mkuu wa Pakistani: Tutaendelea na juhudi za kufikisha amani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al-Mayadeen, Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistani, kuhusu maendeleo ya hivi karibuni yanayohusiana na juhudi za upatanishi za nchi yake, alisema: "Islamabad itaendelea na juhudi zake katika njia ya kufikisha amani, na tunatumai hivi karibuni kuwa wenyeji wa awamu ijayo ya mazungumzo."

Pia alitangaza kuwa mwakilishi wa Pakistani katika mazungumzo ya simu na Donald Trump, Rais wa Marekani, alikuwa Field Marshal Asim Munir, kamanda wa jeshi la Pakistani.

Waziri Mkuu wa Pakistani mwishoni alisema: "Nampongeza Rais Trump kwa juhudi zake za kipekee katika kufikisha amani."