Mbunge wa Congress: Trump alificha kashfa kubwa zaidi ya kingono katika historia ya Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Melanie Stansbury, mbunge wa Congress wa Marekani, kwa kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X akirejelea matamshi ya Trump katika Ikulu ya Marekani, aliandika: "Maneno hayo yanatoka kwa mtu yule yule anayetuvuta kwenye vita visivyo halali (uvamizi wa Marekani-Kizayoni dhidi ya Iran), anaficha kashfa kubwa zaidi ya kingono katika historia ya Marekani, na anajaribu kutumia pesa za walipa kodi kwa ukumbi wa densi wa dola bilioni moja."

Mbunge huyo wa Congress wa Marekani kisha akaongeza: "Tuwe wa kweli - utabiri huu unatoka ndani ya Baraza la Wawakilishi. Hii ni Ikulu ya Marekani."