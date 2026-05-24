Hamas: Shambulio la Israel kwenye kituo cha polisi Gaza linalenga kuleta machafuko

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Hamas lililaani vikali shambulio la leo la utawala wa kukalia wa Kizayoni kwenye makao makuu ya polisi wa Palestina kaskazini mwa jiji la Gaza na kuliona kuwa ni uhalifu mpya uliofanywa kwa lengo la kuleta machafuko katika Ukanda wa Gaza.

Kwa mujibu wa taarifa ya Hamas, uhalifu wa utawala wa Kizayoni katika kushambulia makao makuu ya polisi wa Palestina kaskazini mwa jiji la Gaza ambao ulisababisha kufia kwa watu sita wa polisi na maafisa, ni uhalifu mpya katika mfumo wa mpango ulio wazi ambao utawala wa kikoloni wa kifashisti unajaribu kutekeleza ili kueneza machafuko katika Ukanda wa Gaza na kuendelea kuyalenga vituo na vikosi vya polisi.

Vuguvugu hilo lililinganya ulengaji wa kimakusudi wa vikosi vya polisi wa kiraia wanaotekeleza wajibu wao wa kudumisha usalama wa jamii katika Ukanda wa Gaza kuwa ni uhalifu wa wazi wa kivita na likaongeza: Hatua hii ni mwendelezo wa vita vya mauaji ya kimbari na jaribio la kuharibu muundo wa kijamii na kuunda ombwe la usalama, baada ya mashine ya vita ya Kizayoni kushindwa kuitisha na kulazimisha taifa letu na upinzani wetu kusilimu amri.

Hamas hatimaye ilitoa wito kwa nchi zilizodhamini makubaliano ya kusitisha mapigano katika Ukanda wa Gaza kutekeleza majukumu yao na kukomesha ukiukaji huu hatari.

Vuguvugu hilo pia lilisisitiza umuhimu wa kukabiliana na mipango ya kigaidi ya utawala wa Kizayoni ambayo lengo lake ni kuendeleza na kuzidisha janga la kibinadamu katika Ukanda wa Gaza, na likatoa wito wa kuungwa mkono kwa taasisi ya polisi wa kiraia ili iweze kutekeleza wajibu wake wa kudumisha usalama na kulinda jamii.

Inafaa kukumbushwa kwamba Idara Kuu ya Polisi ya Gaza ilitangaza kwamba kufuatia shambulio la anga la jeshi la Israel kwenye kituo cha polisi katika eneo la al-Tawam kaskazini mwa Gaza, maafisa watano wa polisi na wanapolisi waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, ndege za kivita za Israel zililenga kituo hiki cha polisi kwa angalau makombora mawili.