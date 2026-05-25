Maandamano dhidi ya Uzayuni nchini Korea Kusini kwa ajili ya kumaliza vita dhidi ya Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, mji mkuu wa Korea Kusini ulishuhudia mkutano na maandamano ya mshikamano na Palestina, ambayo makumi ya wanaharakati na wafuasi wa Palestina walishiriki.

Kwa mujibu wa ripoti hii, washiriki wa mkutano huo walidai kukomeshwa kwa mashambulizi ya utawala wa Israel kwenye Ukanda wa Gaza na walipinga kuenea kwa vita katika eneo hilo hadi Iran na Lebanon. Pia walidai kukomeshwa kwa uingiliaji wowote wa Marekani katika migogoro inayoendelea Mashariki ya Kati.

Mkutano huu ulifanyika katika eneo la «Gwanghwamun» katikati mwa Seoul. Waandamanaji walibeba mabango ya kulaani vita dhidi ya Gaza na walipiga kelele za kuunga mkono kukomesha operesheni za kijeshi na kuunga mkono kusitishwa kwa msaada wa kijeshi kwa utawala wa Israel.

Washiriki pia walisisitiza mshikamano wao na watu wa Palestina na raia walioathirika na kuongezeka kwa mivutano ya kikanda.

Katika maandamano haya, kelele za msingi zilikuwa «Malizeni vita» na «Komesheni uchokozi dhidi ya Gaza, Lebanon na Iran». Idadi ya waandamanaji pia walilaani sera za Marekani za kuunga mkono Israel na walionya kwamba kuendelea kwa mivutano kunaweza kupanua mgogoro katika eneo hilo.