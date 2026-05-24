Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu, kwenye ukurasa wake wa kibinafsi katika mitandao ya kijamii, kwa kuchapisha mchongoano wa ushindi wa Shapur I wa Wasasania dhidi ya Kaizari wa Roma, aliandika: "Warumi walidhani Roma ndio kitovu cha ulimwengu; lakini Waajemi waliivunja udanganyifu huo."

Aliongeza: "Msafara wa kijeshi wa Marcus Julius Philippus (Philippus Mwarabu) kuelekea mashariki dhidi ya Dola ya Wasasania haukupelekea ushindi wa Warumi, bali ulimalizika kwa amani kwa masharti ya Shapur I: Kaizari alilazimika kukubaliana na ukweli."