Petraeus: Marekani iko katika mkwamo wa kimkakati dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya The Hill, Jenerali David Petraeus, kamanda wa zamani wa Amri Kuu ya Kikosi cha Kigaidi cha Marekani (CENTCOM) na mkuu wa zamani wa shirika la kijasusi la nchi hiyo (CIA), katika hotuba yake alikiri: Marekani iko katika hali ngumu na mkwamo wa kimkakati na Iran.

Kwa mujibu wa chanzo hiki cha habari, mkuu wa zamani wa CIA alisema kwamba hajaona dalili yoyote ya nia ya Iran kupunguza madai yake wakati wa mazungumzo yanayoendelea na Marekani.

Kamanda wa zamani wa CENTCOM aliongeza: «Mimi kwa hakika sijaona dalili yoyote kwamba wamefanya mabadiliko makubwa katika madai yao, ambayo ni kuondoka kwetu katika Ghuba ya Uajemi, kulipa fidia kwao, na kuhifadhi udhibiti wa Mlango-Bahari wa Hormuz. Nadhani tuko katika hali ngumu, na wao bila shaka wanajua kwamba Rais wa Marekani (Trump) anakabiliwa na uchaguzi wa katikati ya muhula.»

David Petraeus kisha akaongeza: «Inaonekana Iran inafikiri kwamba kwa kuendelea kushikilia misimamo yake katika mazungumzo, ina uwezo mkubwa wa kuvumilia hali hizi. Kuongezeka zaidi kwa mivutano kutoka kwa Marekani kutafanya miundombinu muhimu (inayohusiana na wavamizi wa Marekani) katika nchi za Ghuba ya Uajemi, ambayo tayari imeharibiwa wakati wa mzozo huu, iwe hatarini zaidi.»

Aliielezea hali hii kama mkwamo wa kimkakati ambapo «kilio njia kina vipengele vibaya vikubwa vinavyowezekana.»