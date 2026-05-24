Pezeshkian: Historia ya uvunjaji wa ahadi za Marekani imetulazimu kuwa waangalifu sana

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian asubuhi ya leo Jumamosi (Mei 23, 2026), katika mkutano wake na Asim Munir, kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Pakistani, huku akimshukuru yeye na serikali yake kwa juhudi zao za utulivu na usalama katika eneo hilo, alisema: "Watu na maafisa wa Pakistani ni ndugu zetu, na tunawakipenda kwa dhati. Sisi Waislamu ni mwili mmoja na hatuna chaguo ila umoja. Ni lazima tujitahidi kwa ushirikiano kuinua hali yetu na ya Waislamu wote duniani."

Rais aliongeza: "Imani yangu ya dhati ni kwamba tunapaswa kufuata umoja na mshikamano wa ulimwengu wa Kiislamu kwa mbinu za kivitendo, na kuimarisha na kupanua zaidi maingiliano ya kiuchumi, kijamii, kisiasa na kiutamaduni kati yetu. Kuongeza kiwango cha ushirikiano kati ya watu wa nchi za Kiislamu ni jambo muhimu zaidi katika kufikia na kuimarisha umoja wa kivitendo na kuondoa aina zozote za mizizi ya tofauti na migogoro kati yao."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Rais akisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeonyesha kivitendo kujitolea kwake kwa mifumo ya kisheria ya kimataifa, alisema: "Sisi tunatafuta tu kurejesha haki halali na za kisheria za taifa letu, lakini historia na uzoefu wa mazungumzo na Wamarekani inatuamuru tuchukue tahadhari ya hali ya juu."

Marekani haitashinda katika mzozo huu

Pezeshkian, akisisitiza kwamba vita havijawahi kuleta faida kwa mtu yeyote, alibainisha: "Marekani haitashinda katika mzozo huu, bali ni nchi za eneo na dunia ambazo zitapata hasara kubwa, na utawala wa Kizayoni ndio upande pekee unaotafuta kulinda maslahi yake katika eneo hilo kupitia vita."

Rais, akirejelea kutoaminiana kwa watu wa nchi yetu kwa Marekani kutokana na uvunjaji wa ahadi mara kwa mara, mashambulizi wakati wa mazungumzo, na mauaji ya maafisa, alisisitiza: "Katika hali kama hii, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kutegemea uhusiano wa kidugu na nchi rafiki ikiwemo Pakistani, imeingia kwenye mwelekeo wa mazungumzo, lakini lengo letu kuu ni kulinda tu maslahi ya taifa la Iran kwa mbinu zinazofaa na sahihi."