Risasi zilipiganwa katika eneo la karibu na Ikulu ya Marekani (White House) huko Washington

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya «Televisheni ya Al-Arabiya», taarifa za awali zinaonyesha kwamba sauti za milio kadhaa ya risasi zilisikika katika eneo na viunga vya «Ikulu ya Marekani» huko Washington.

Chaneli ya CNN iliripoti kwamba sauti za makumi ya risasi zilisikika karibu na Ikulu ya Marekani, na kufuatia hilo, hali ya usalama ilitangazwa na eneo hilo kufungwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, vikosi vya Huduma ya Siri ya Marekani viliwekwa katika hali ya kusubiri kikamilifu, na hali ya dharura ya kiusalama ilitangazwa.

Pia vyanzo vya Marekani vilitangaza kwamba Huduma ya Siri ya Marekani baada ya kusikia sauti za risasi katika eneo hilo, iliwahamisha wanahabari waliokuwepo kwenye ukumbi wa mikutano ya habari.