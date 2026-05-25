Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la The Times kwa kunukuu chanzo cha kijeshi lilitangaza kwamba ndege iliyokuwa imemuwaga John Healey, Waziri wa Ulinzi wa Uingereza, wakati wa safari yake kutoka Estonia hadi London na karibu na mipaka ya Urusi, ilikumbwa na usumbufu wa kielektroniki.

Uhusiano kati ya Urusi na Uingereza umekuwa mbaya tangu kuanza kwa vita vya Ukraine. Moscow inailaumu London kwa kufanya vitendo vya uvunjifu na kuzuia kuanzishwa kwa amani na Kyiv.

Uingereza kama mmoja wa wanachama wakuu wa NATO katika miaka ya hivi karibuni, imeongeza shughuli zake kwenye mpaka wa mashariki wa NATO na Urusi, hasa katika nchi za Baltic.