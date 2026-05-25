Athari za vita dhidi ya Iran: Janga la kisiasa kwa Ikulu ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Marekani Politico liliripoti kwamba ongezeko kubwa la bei ya petroli ni janga la kitaifa la kisiasa kwa Ikulu ya Marekani. Wakati Wamarekani wakianza safari zao za kiangazi, bei ya petroli inaleta changamoto ya kisiasa ya ndani katika kila jimbo la Marekani.

Katika ripoti hii imesisitizwa kwamba, wakati serikali ya Donald Trump, rais wa Marekani, inaangazia bei ya dola 5.02 kwa galoni, bei ya petroli katika majimbo mengi inakaribia kiwango hiki au imezidi. Kiwango hiki ni cha juu kabisa kilichorekodiwa wakati wa utawala wa Joe Biden, rais wa zamani wa Marekani, mwaka 2012, wakati vita nchini Ukraine vilivuruga msururu wa usambazaji wa nishati.

Muendelezo wa ripoti hii umesema kwamba jimbo la Washington liliweka rekodi mpya ya dola 5.79, wakati majimbo mengine kadhaa yanakaribia rekodi mpya, kwa sababu sababu kuu ya ongezeko hizi kali (usumbufu katika Mlango-Bahari wa Hormuz) bado haijabadilika.

Takwimu zilizochapishwa na GasBuddy zinaonyesha kwamba ni 56% tu ya Wamarekani wanapanga kufanya safari ya barabara ya zaidi ya saa mbili, ambayo ni pungufu ikilinganishwa na 69% mwaka jana.

Hapo awali, uchambuzi wa kiuchumi uliofanywa na watafiti wa Chuo Kikuu cha Brown ulionyesha kwamba tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, kila kaya ya Marekani kwa wastani imelipa dola 190 na senti 47 za ziada kwa mafuta. Kiasi hiki kwa familia nyingi ni sawa na bili ya umeme ya mwezi mmoja au matumizi ya vyakula kwa wiki moja ya wanandoa.