Operesheni 12 za kulipiza kisasi za Hizbullah dhidi ya misimamo na vifaa vya utawala wa Kizayoni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chanzo cha media cha "Vita vya Upinzani", Hizbullah ya Lebanon kwa kutoa taarifa rasmi imetangaza kwamba katika operesheni 12 tofauti, imeyafanya misimamo, vyombo na vifaa vya jeshi la utawala wa Kizayoni kusini mwa Lebanon kuwa shabaha ya mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani.

Kwa mujibu wa taarifa hii, wapiganaji wa upinzani wa Kiislamu katika operesheni ya kwanza walilenga gari la kijeshi la jeshi la Israeli katika kituo cha "Ras al-Naqura" kwa kutumia ndege isiyo na rubani.

Hizbullah pia katika operesheni yake ya pili ilitangaza kwamba kwa kutumia ndege moja ya kujitoa muhanga, ililenga kwa usahihi na kuharibu kifaa cha kukwamua ndege zisizo na rubani cha utawala wa Kizayoni katika mji wa "an-Naqura".

Katika muktadha huo huo, katika operesheni ya tatu, mkusanyiko wa wanajeshi wa utawala wa Kizayoni katika eneo la "Iskanderuna" lililopo ndani ya mji wa "al-Bayyada" kusini mwa Lebanon ulikuwa shabaha ya shambulio la ndege isiyo na rubani la Hizbullah.

Kundi hilo halikutaja idadi ya uwezekano wa waliojeruhiwa au kuuawa kati ya wanajeshi wa Kizayoni.