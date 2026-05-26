“Silaha ya Allahu Akbar” italeta uamsho wa Umma wa Kiislamu"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (ABNA), Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika ujumbe wake kwa mnasaba wa kuwadia msimu wa Hijja ya Ibrahimu, ameeleza kuwa matendo na adhkari za Hijja ni alama zenye siri kubwa kwa wanadamu wote milele, zinazoelekeza kwenye hijra kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na kujikomboa kutoka katika minyororo ya Shetani na wafuasi wake, pamoja na jitihada zisizo na kikomo za kutekeleza majukumu ya Kiungu, kujinasua na matamanio ya nafsi na kupata ufanisi wa duniani na akhera.

Ameashiria kuwa taifa kubwa la Iran limekuwa likitegemea alama hizi, hususan silaha ya “Allahu Akbar”, tangu harakati za mapinduzi ya Kiislamu, ushindi wa mapinduzi, kipindi cha vita vya kujihami (Difa Takatifu), hadi vita vingine vilivyowekwa dhidi ya Iran, na kwamba limefanikiwa kuwashinda maadui waliotaka kulilazimisha Iran kujisalimisha katika tukio la ajabu la uamsho wa Kiungu wa watu.

Amesisitiza: mwaka huu suala la kujitenga na washirikina lina umuhimu mkubwa zaidi, na kina na upana wa kujitenga na Marekani na utawala wa Kizayuni vinapita mipaka ya ibada ya kujitenga ya msimu wa Hijja. Kuanzia sasa kauli za “Kifo kwa Amerika” na “Kifo kwa Israel” zitakuwa kauli za kawaida za Umma wa Kiislamu na wanyonge wa dunia, hasa vijana.



Ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa Umma wa Kiislamu

Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu

“Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan-ni‘mata laka wal-mulk”

Ee Mola, najibu wito wako, huna mshirika, na sifa zote, neema zote na ufalme vyote ni vyako.

Msimu wa Hijja wa mwaka huu umefika tena, na mahujaji wa Umma wa Kiislamu wameingia katika ihram ya utii na kusema “Labbaik” ili kuhamia kutoka maisha ya kawaida ya kidunia kwenda maisha ya Kiungu yenye furaha na uongofu; maisha ya Tawhidi chini ya utii wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kuacha na kujitenga na masanamu na washirika wa Mungu.

Lakini hijra hii si ya mahujaji tu wa mwaka huu; inawahusu Waislamu wote duniani, wale waliowahi kufanya Hijja na wale ambao bado hawajapata fursa hiyo.

Masharti ya hijra hii ni: kuingia katika ihram ya kudumu ya kumkumbuka Allah, kutufu kudumu kuzunguka mhimili wa haki, kufanya sa‘i ya kudumu kati ya milima ya wajibu wa Kiungu, kurusha mawe ya kudumu kwa shetani pamoja na wafuasi wake, kusimama kwa unyenyekevu na dua, kuwasaidia maskini, kujitoa muhanga kwa matamanio ya nafsi, na kuwa tayari kuhudumia na kuinua bendera ya haki katika kila hali.

Kwa namna hiyo, taifa la Iran liliingia katika njia hii ya hijra katika Mapinduzi ya Kiislamu, likaitikia wito wa Imam Khomeini (Mungu amrehemu), likavua mavazi ya utii kwa madola ya kibeberu, likavaa ihram ya maisha ya heshima duniani na akhera, na likapigania kusogea karibu na nuru ya uadilifu wa kimataifa na uongozi wa haki.

“Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illa Allah, Wallahu Akbar, Allah Akbar walillahil hamd.”

Ndiyo, Allah Akbar.

Kwa silaha hii ya “Allahu Akbar”, taifa la Kiislamu la Iran lilisimama miaka 47 iliyopita, likiangusha utawala wa kifalme wa kidikteta wa Pahlavi uliokuwa tegemezi, likakata ushawishi wa Marekani na kuondoa kabisa upenyezaji wa Uzayuni nchini.

Kwa silaha hii hiyo, baada ya uvamizi wa utawala wa Saddam wa Iraq, mashujaa wa Iran waliunda epiki ya vita vya miaka 8 vya kujihami, na licha ya msaada wa mataifa ya Mashariki na Magharibi kwa adui, waliweza kumzuia.

Hali hii iliendelea dhidi ya vikwazo vya kiuchumi, mapinduzi ya siri, mashambulizi ya kisiasa, propaganda na mashinikizo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu.

“Allah Akbar” pia iliunganisha Umma wa Kiislamu na harakati za muqawama kutoka Iran hadi Lebanon, Palestina, Iraq, Syria, Afrika, Yemen, Afghanistan na Pakistan, na mataifa mengine huru.

Kwa hakika, Mwenyezi Mungu ni Mkuu zaidi ya maelezo yote.

Kwa silaha hii ya “Allahu Akbar”, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliweza kuishinda Israel katika vita vya pili vya kulazimishwa mwezi Juni 2024, na kuipiga Marekani pigo kali, na kuzuia adui kufanikisha malengo yake ya kulilazimisha Iran kujisalimisha.

Silaha ya “Allahu Akbar” pia ilileta nguvu kubwa baada ya tukio la kusikitisha la kuuawa kwa kiongozi mkuu, mwana wa Mtume (s.a.w), Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei, mikononi mwa maadui wa dunia ya leo, na ikaibua uamsho wa Kiungu uliowafanya watu kushiriki kwa nguvu katika kila uwanja.

Kwa hakika, Mwenyezi Mungu ni Mkuu zaidi ya maelezo yote.

Kwa silaha hii hiyo, wapiganaji na vikosi vya jeshi la Iran, pamoja na wanamapambano wa mhimili wa muqawama hasa Lebanon, walipata ushindi dhidi ya majeshi mawili ya kigaidi ya Marekani na Israel.

Kwa msaada wa Mungu na kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani, walipiga “Shetani Mkubwa” Marekani na msaidizi wake Israel katika nchi, anga na bahari.

Na tena “Allahu Akbar”.

Hakika, Mwenyezi Mungu ni Mkuu zaidi ya maelezo yote na majeshi yake hushinda kila nguvu.

Kwa silaha hii ya “Allahu Akbar”, baada ya uamsho wa Iran na mhimili wa muqawama, uamsho wa Umma wa Kiislamu utaibuka, na kujitenga na washirikina kutasambaa kutoka Hijja hadi maisha ya kijamii na kisiasa ya Waislamu duniani.

Umma wa Kiislamu una uwezo mkubwa wa kujenga mfumo mpya wa dunia na mustakabali wa eneo hili.

Ninatoa wito kwa serikali zote za Kiislamu kushirikiana kwa wema na maendeleo ya pamoja.

Hakika, muda hauwezi kurudi nyuma, na mataifa ya eneo hili hayatakuwa tena ngao ya vituo vya kijeshi vya Marekani.

Marekani haitakuwa tena mahali salama pa uhalifu wa kijeshi katika eneo hili, na inazidi kupoteza nafasi yake ya zamani.

Utawala wa Kizayuni pia uko katika hatua za mwisho za uhai wake na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, hautafikia miaka 25 ijayo.

Kwa sababu hiyo, mwaka huu suala la kujitenga na washirikina lina umuhimu mkubwa zaidi, na kauli za “Kifo kwa Amerika” na “Kifo kwa Israel” zitaendelea kuwa kauli za Umma wa Kiislamu na wanyonge duniani.

Mustakabali ni wa Umma wa Kiislamu na ustaarabu mpya wa Kiislamu.



Ee Mola, teremsha rehema juu ya Muhammad na Aali Muhammad, na wabariki mahujaji wote, na ukubali Hijja zao, na uwangazie kwa nuru ya uongofu, na uwatie nguvu katika njia ya haki.

Ee Mola, wape thawabu mashahidi wote, hasa mashahidi wa mhimili wa muqawama.

Ee Mola, harakisha kudhihiri kwa Imamu Mahdi (a.f), na utukamilishe kwa mwangaza wake dunia nzima.

“Allah ameahidi wale walioamini na kufanya mema miongoni mwenu kuwa atawafanya makhalifa katika ardhi…”

Na amani iwe juu ya Waislamu wote.

Dhul-Hijjah 1447 – Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei.