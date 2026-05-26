Al Jazeera: Vita Iran vilikuwa kushindwa kwa kimkakati kwa Amerika na Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, chaneli ya Al Jazeera katika ripoti yake iliandika kwamba Tehran na Washington wiki kadhaa baada ya kusitisha mapigano, bado wamo katika msukosuko wa kisiasa kujadili makubaliano ambayo Tehran inayaona kama lango la kufufua uchumi wake, na Washington kupitia kwayo inatafuta kurudisha utulivu katika soko la mafuta.

Amerika na Iran ziliona nafasi za kufikia maelewano ya haraka kumaliza vita Mashariki ya Kati kuwa ndogo. Tehran ilitangaza kwamba kufikia makubaliano bado kunahitaji juhudi zaidi, na Donald Trump akasema hana haraka.

Mirav Zonszein, mchambuzi mwandamizi katika International Crisis Group, alisema kwamba vita havikutimiza lolote kati ya malengo yake kwa Amerika na Israel, bali imekuwa ni kushindwa kwa kimkakati. Trump aliiomba Iran iachane na mpango wake wa nyuklia, lakini duru kadhaa za mazungumzo na vita hadi sasa hazijafikia matokeo hayo.

Kulingana na ripoti hii, tofauti za kimsingi kati ya pande hizo mbili zinaendelea, ikionyesha kwamba faili ya nyuklia itajadiliwa katika hatua inayofuata. Kipaumbele cha muda mfupi cha Trump kinaweza kuwa kumaliza vita, kwa sababu anahitaji kupunguza bei ya nishati duniani na bei ya petroli nchini Amerika.

Ali Vaez, mchambuzi mwingine wa International Crisis Group, anaamini kwamba Trump anahitaji kuzingatia uchaguzi wa katikati ya muhula na kuongeza nafasi za Republican kudumisha udhibiti wao wa Bunge lolote. Zonszein pia anaamini kwamba Trump ana nia ya kibinafsi ya kuonekana kama mtu mwenye ushindi.

Zonszein anaongeza kwamba Trump na Netanyahu walianza vita wakitumai kwamba vita vitaisha kwa manufaa yao, lakini ni wazi kwamba haikufanyika. Aliongeza: «Israel tangu wakati huo imesisitiza kwamba: lazima tuendelee na shinikizo la kijeshi, tishio la kijeshi na shinikizo la kiuchumi, na mchakato huu hatimaye utatoa matokeo.»

Vaez kwa kueleza kwamba «hakuna makubaliano yatakayoridhisha Israel», alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni utasisitiza upinzani wake kwa makubaliano yoyote na Iran.