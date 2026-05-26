Vita Dhidi ya Iran Vyatikisa Usalama wa Chakula Sudan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , vita vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Iran vinaendelea kuongeza athari kubwa za kiuchumi na kibinadamu nchini Sudan, hususan katika sekta ya kilimo ambayo tayari imeathiriwa vibaya na vita vya ndani vinavyoendelea nchini humo.

Wakulima kutoka maeneo mbalimbali ya Sudan wameeleza kuwa ongezeko kubwa la bei za mafuta na mbolea limewafanya wengi wao kushindwa kuendelea na shughuli za kawaida za kilimo, hali inayotishia kupungua kwa uzalishaji wa chakula katika msimu ujao wa kiangazi.

Kwa mujibu wa ripoti ya Reuters, gharama za mafuta zimeongezeka maradufu huku bei za mbolea zikiongezeka kwa zaidi ya asilimia 67 ndani ya mwaka mmoja uliopita. Sudan, ambayo hutegemea kwa kiasi kikubwa mafuta na mbolea kutoka mataifa ya Ghuba, imejikuta katika mazingira magumu zaidi kutokana na mvutano unaoendelea kuhusu Iran.

Aidha, Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa (FAO) limeonya kuwa uzalishaji wa mazao nchini Sudan unaweza kushuka kwa zaidi ya asilimia 40 iwapo hali hiyo itaendelea. Shirika hilo pia limebainisha kuwa zaidi ya watu milioni 19.5 nchini Sudan tayari wanakabiliwa na viwango vya dharura vya njaa, huku mamilioni wengine wakiwa katika hatari ya kuingia kwenye janga kubwa la ukosefu wa chakula.

Wachambuzi wanaonya kuwa kuendelea kwa migogoro ya kisiasa na kijeshi katika eneo hilo kunaweza kusababisha madhara makubwa zaidi kwa mataifa maskini yanayotegemea uagizaji wa bidhaa muhimu za kilimo na nishati.