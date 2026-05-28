Hatua ya uadui ya Marekani dhidi ya taasisi ya Iran: Njia ya maji ya Ghuba ya Uajemi ikawekwa vikwazo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al Jazeera, Wizara ya Hazina ya Marekani ilitangaza kwamba imeiongeza Mamlaka ya Kusimamia Njia ya Maji ya Ghuba ya Uajemi kwenye orodha yake ya vikwazo.

Inafahamika kwamba Mamlaka ya Kusimamia Njia ya Maji ya Ghuba ya Uajemi (PGSA) ni taasisi ya kisheria na mamlaka mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ajili ya kusimamia usafiri wa meli kupitia Mlango wa Hormuz.

Pia, usafiri wa meli katika eneo la Mlango wa Hormuz lililotangazwa, ambalo mipaka yake ilikuwa imewekwa hapo awali na Vikosi vya Wanajeshi na mamlaka za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, unategemea uratibu kamili na taasisi hii, na kupita bila kibali kitachukuliwa kuwa kinyume cha sheria.