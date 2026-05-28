  1. Home
  2. service
  3. Habari za Amerika

Hatua ya uadui ya Marekani dhidi ya taasisi ya Iran: Njia ya maji ya Ghuba ya Uajemi ikawekwa vikwazo

28 Mei 2026 - 10:31
News ID: 1819634
Source: ABNA
Hatua ya uadui ya Marekani dhidi ya taasisi ya Iran: Njia ya maji ya Ghuba ya Uajemi ikawekwa vikwazo

Marekani ambayo inadai inazungumza na Iran kwa nia njema, kwa hatua ya uadui imeiweka vikwazo taasisi nyingine ya Iran.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al Jazeera, Wizara ya Hazina ya Marekani ilitangaza kwamba imeiongeza Mamlaka ya Kusimamia Njia ya Maji ya Ghuba ya Uajemi kwenye orodha yake ya vikwazo.

Inafahamika kwamba Mamlaka ya Kusimamia Njia ya Maji ya Ghuba ya Uajemi (PGSA) ni taasisi ya kisheria na mamlaka mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ajili ya kusimamia usafiri wa meli kupitia Mlango wa Hormuz.

Pia, usafiri wa meli katika eneo la Mlango wa Hormuz lililotangazwa, ambalo mipaka yake ilikuwa imewekwa hapo awali na Vikosi vya Wanajeshi na mamlaka za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, unategemea uratibu kamili na taasisi hii, na kupita bila kibali kitachukuliwa kuwa kinyume cha sheria.

Your Comment

You are replying to: .
captcha