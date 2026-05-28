Kuendelea kwa Mashambulio ya Usahihi na Kulipiza kisasi ya Hezbollah dhidi ya Misingi ya Jeshi la Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al Jazeera, Hezbollah katika taarifa yake ilitangaza kwamba imeshambulia kituo kipya cha jeshi la utawala wa Israel katika mji wa "Al-Adisa" kusini mwa Lebanon kwa makombora na mizinga.

Upinzani wa Kiislamu pia uliripoti kushambulia kwa "makombora maalum" makutano mawili ya vikosi vya jeshi la utawala wa Israel karibu na "Zautar Sharqi" na "Al-Adisa".

Kwa mujibu wa taarifa hii, kituo kipya cha jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye "Kilima cha Al-Uwaida" kusini mwa Lebanon pia kilishambuliwa kwa makombora maalum.

Hezbollah haikutaja maelezo zaidi kuhusu mashambulio haya wala hasara zinazowezekana.