Trump anatishia Oman kwa mashambulizi kutokana na Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya CNN Arabic, Rais wa Marekani Donald Trump kwa kusema "Mlango wa Hormuz utakuwa wazi kwa wote", alidai kwamba Marekani itahakikisha ulinzi wake.

Aliendelea kusema: Uwazi wa Mlango wa Hormuz ni sehemu ya mazungumzo yanayoendelea na Iran.

Trump pia alionya kuhusu nafasi ya Oman katika suala hili na akasema: Oman itafanya kama nchi nyingine yoyote, vinginevyo itabidi tuilipue.

Alipoulizwa swali kuhusu uwezekano wa kukubaliana na makubaliano ya muda mfupi ambayo yangeruhusu Iran na Oman kusimamia njia hii muhimu, alijibu: Hapana, mlango huu utakuwa wazi kwa wote.

Rais wa Marekani alidai: Hakuna mtu atakayekuwa na udhibiti wa maji ya kimataifa. Tunahakikisha usalama wake, lakini hakuna upande utakaochukua udhibiti.