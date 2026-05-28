NBC: Mabadiliko ya Mkakati wa Iran Yafanya Operesheni za Kijeshi za Marekani Kuwa Ngumu Zaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Shirika la habari la NBC limeripoti kuwa uwezekano wa kurejea kwa vita kati ya Marekani na Iran unakabiliwa na changamoto kubwa za kijeshi, huku likibainisha kuwepo kwa kile kilichotajwa kama “mkwamo wa kimkakati” katika mipango ya kijeshi ya Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ikiwa Rais wa Marekani Donald Trump angeamua kuanzisha upya mashambulizi dhidi ya Iran, Wizara ya Ulinzi ya Marekani (Pentagon) ingekabiliwa na orodha ya malengo ya ziada ambayo kuyaharibu kungekuwa na ugumu mkubwa na changamoto za kiufundi na kiusalama.

NBC imeeleza kuwa tofauti na madai ya awali ya Serikali ya Marekani kuhusu kudhoofishwa kwa uwezo wa kijeshi wa Iran, tathmini mpya zinaonesha kuwa mfumo wa ulinzi wa Iran umebadilika kwa kiasi kikubwa tangu hatua za awali za mzozo, ambazo zililenga zaidi maeneo ya kijeshi yaliyo wazi na ya kudumu.

Ripoti hiyo inaongeza kuwa Iran imebadilisha mbinu zake za kijeshi kwa kusambaza na kuficha uwezo wake wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na kuhamisha vifaa muhimu ndani ya maeneo ya chini ya ardhi, pamoja na kutumia mifumo ya silaha za rununu, zinazohamishika mara kwa mara kama makombora na vizindua vyake.

Aidha, NBC inadai kuwa mbinu hizo za kubadilika kwa haraka zimefanya kuwa vigumu kwa upande wa Marekani kufuatilia na kulenga kwa usahihi miundombinu ya kijeshi ya Iran, hali inayoongeza ugumu wa operesheni yoyote ya kijeshi ya baadaye.

Ripoti hiyo imehitimisha kwa kueleza kuwa mabadiliko haya ya kimkakati yameweka mazingira mapya ya mzozo unaoweza kuwa mgumu zaidi endapo uhasama utarejea tena.