Rais Putin Aisifu Eid al-Adh’ha, Atoa Salam za Eid na Kueleza Mchango wa Waislamu katika Maadili na Maendeleo ya Urusi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa salamu za Eid al-Adh’ha kwa Waislamu duniani, akisisitiza kuwa sikukuu hiyo ni alama ya maadili ya wema, uadilifu, huruma na uchamungu katika jamii ya Kiislamu.

Katika ujumbe wake wa Eid al-Adh’ha, Putin amesema kuwa sikukuu hiyo ina mchango mkubwa katika kuimarisha maadili ya kiroho na kijamii, akieleza kuwa inahamasisha mshikamano na upendo miongoni mwa waumini.

Aidha, amepongeza Waislamu wa Urusi kwa kuendelea kuhifadhi mila na mafundisho ya Kiislamu, akibainisha kuwa taasisi za Kiislamu nchini humo zina mchango mkubwa katika kuimarisha maadili ya familia, malezi ya vijana na shughuli za kijamii pamoja na misaada ya kibinadamu.

Putin ameongeza kuwa serikali ya Urusi inaendelea kuthamini mchango wa jamii ya Kiislamu katika kuimarisha amani na mshikamano wa kijamii ndani ya nchi hiyo yenye tamaduni mbalimbali.