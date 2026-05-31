Afisa wa zamani wa CIA asema Iran ina “haki ya kulipa kisasi” na aitetea Hezbollah ya Lebanon + Video

31 Mei 2026 - 14:58
Afisa wa zamani wa Central Intelligence Agency Larry Johnson amesema kuwa Iran bado haijatekeleza “kisasi chake kikuu” na kwamba baadhi ya mashambulizi yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati ni kama onyo kwa mataifa yanayoruhusu ardhi yao kutumika katika migogoro, akisisitiza kuwa kutafuta kisasi baada ya kupoteza familia ni jambo la kawaida la kibinadamu na si msimamo wa itikadi kali, huku pia akilitaja kundi la Hezbollah kuwa lilianzishwa kutokana na uvamizi wa Israel kusini mwa Lebanon na mara nyingi kulenga shabaha za kijeshi, akiikosoa Israel kwa matumizi ya silaha zisizo na ubaguzi zinazoweza kuua raia wakiwemo watoto.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, afisa wa zamani wa Shirika la Ujasusi la Marekani Central Intelligence Agency na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Larry Johnson ametoa kauli tata kuhusu hali ya mashariki ya kati, akisisitiza kuwa kile anachokiita “haki ya Iran kulipa kisasi” bado hakijatekelezwa kikamilifu.

Johnson amesema kuwa mashambulizi yanayofanywa katika baadhi ya nchi za eneo hilo yanaweza kutazamwa kama “onyo la kuamsha” kwa mataifa yanayoruhusu ardhi yao kutumika kama majukwaa ya mashambulizi dhidi ya wengine, akionya kuhusu kuendelea kwa mivutano ya kijeshi.
Ameongeza kuwa, kwa mujibu wa mantiki ya kawaida ya binadamu, mtu anayepoteza wanafamilia wake mara nyingi hutafuta kisasi, akidai kuwa hali hiyo haiwezi kuchukuliwa kama msimamo wa msimamo mkali bali ni hisia ya kawaida ya kibinadamu na uhalisia wa kihisia.

Katika kauli yake hiyo, Johnson pia amelitaja kundi la Hezbollah, akisema liliibuka kutokana na uvamizi wa Israel kusini mwa Lebanon na kwamba mara nyingi hulenga shabaha za kijeshi, wakati akiiishutumu Israel kwa kutumia mabomu yasiyo na ubaguzi yanayoweza kuathiri raia, ikiwemo watoto na watu wasio na hatia.

Kauli hizi zimeendelea kuzua mijadala kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati na nafasi ya mataifa makubwa na makundi ya kijeshi katika kuendesha au kuathiri mivutano ya kikanda.

