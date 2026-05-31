Afisa wa zamani wa CIA asema Iran ina “haki ya kulipa kisasi” na aitetea Hezbollah ya Lebanon + Video

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, afisa wa zamani wa Shirika la Ujasusi la Marekani Central Intelligence Agency na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Larry Johnson ametoa kauli tata kuhusu hali ya mashariki ya kati, akisisitiza kuwa kile anachokiita “haki ya Iran kulipa kisasi” bado hakijatekelezwa kikamilifu.

Johnson amesema kuwa mashambulizi yanayofanywa katika baadhi ya nchi za eneo hilo yanaweza kutazamwa kama “onyo la kuamsha” kwa mataifa yanayoruhusu ardhi yao kutumika kama majukwaa ya mashambulizi dhidi ya wengine, akionya kuhusu kuendelea kwa mivutano ya kijeshi.

Ameongeza kuwa, kwa mujibu wa mantiki ya kawaida ya binadamu, mtu anayepoteza wanafamilia wake mara nyingi hutafuta kisasi, akidai kuwa hali hiyo haiwezi kuchukuliwa kama msimamo wa msimamo mkali bali ni hisia ya kawaida ya kibinadamu na uhalisia wa kihisia.

Katika kauli yake hiyo, Johnson pia amelitaja kundi la Hezbollah, akisema liliibuka kutokana na uvamizi wa Israel kusini mwa Lebanon na kwamba mara nyingi hulenga shabaha za kijeshi, wakati akiiishutumu Israel kwa kutumia mabomu yasiyo na ubaguzi yanayoweza kuathiri raia, ikiwemo watoto na watu wasio na hatia.

Kauli hizi zimeendelea kuzua mijadala kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati na nafasi ya mataifa makubwa na makundi ya kijeshi katika kuendesha au kuathiri mivutano ya kikanda.