Baghaei: Nguvu za Vikosi vya Ulinzi ni Mhimili wa Kulinda Maslahi ya Iran katika Diplomasia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaeil Baghaei, amesema kuwa uwezo na nguvu za Vikosi vya Ulinzi vya Iran ni nguzo muhimu inayoiwezesha diplomasia ya nchi hiyo kulinda maslahi ya taifa katika medani ya kimataifa.

Baghaei alitoa kauli hiyo wakati wa mkutano na msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Akrami Nia, aliyefanya ziara katika makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Nje mjini Tehran.

Katika mazungumzo hayo, Akrami Nia alisisitiza umuhimu wa mshikamano kati ya diplomasia na uwanja wa ulinzi katika kulinda usalama wa taifa na maslahi ya wananchi. Alieleza kuwa kwa sasa sekta hizo mbili zinafanya kazi kwa uratibu mkubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote ili kuimarisha heshima, nguvu na maslahi ya Iran.

Aidha, alibainisha kuwa matokeo ya ushirikiano huo yanaonekana katika mafanikio makubwa yaliyopatikana na taifa la Iran pamoja na kushindwa kwa njama mbalimbali za maadui wakati wa vita na mashinikizo yaliyoikabili nchi hiyo katika kipindi cha mwaka uliopita.