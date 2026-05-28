Kamanda Iran: Tulishambulia Kambi 17 za Marekani na Kufanya Zaidi ya Operesheni 100 Kijeshi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kamanda wa Ulinzi wa Anga wa Jeshi la Iran kaskazini mwa nchi, Brigedia Jenerali Ahmad Mahdi Nejad, amesema kuwa Iran ilishambulia kambi 17 za kijeshi za Marekani katika eneo la kikanda, sambamba na kudai kufanyika kwa zaidi ya operesheni 100 za kijeshi zilizofanikiwa wakati wa kile alichokiita “vita vya kikanda”.

Akizungumza katika kongamano la kuwakumbuka mashahidi lililofanyika mjini Amol, kamanda huyo amesisitiza nafasi ya kiitikadi na ya kijamii ya Jeshi la Iran, akieleza kuwa uungwaji mkono wa wananchi mitaani ulisaidia katika kufanikisha kile alichokiita kuzuia “huja za mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel”.

Ameongeza kuwa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni tofauti na majeshi mengine duniani kwa kuwa linajiona kama mtumishi wa wananchi, likijengwa juu ya misingi ya kiitikadi na maadili ya mapinduzi.

Kamanda huyo pia amedai kuwa Marekani na Israel walitegemea mikakati mitatu mikuu ya kisiasa, kijamii na kijeshi ili kuidhoofisha Iran, ikiwa ni pamoja na kupanga kuua kiongozi wa mapinduzi na kuvuruga mshikamano wa ndani wa taifa hilo, lakini akasema mipango hiyo ilishindwa.

Aidha, amedai kuwa Iran ililenga kambi 17 za Marekani katika eneo hilo na kufanya zaidi ya operesheni 100 zilizofanikiwa chini ya mashambulizi ya makombora ya adui, huku akisema pia kwamba droni 170 za Marekani zilidunguliwa katika mzozo huo.

Katika kauli zake nyingine, amedai kuwa Iran ilifanikiwa kudhibiti anga, kulinda rasilimali zake, na hata kupata udhibiti wa Bahari ya Hormuz, akisisitiza kuwa “mipango ya maadui ya kutawala rasilimali za Iran ilishindwa vibaya.”

Kamanda huyo alihitimisha kwa kusisitiza kauli mbiu ya taifa la Iran ya “Allahu Akbar”, pamoja na kauli za kupinga Marekani na Israel.