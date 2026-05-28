Kauli ya Sweden kuhusu Mgogoro wa Mlango Bahari wa Hormuz Yafufua Kumbukumbu za Mateso ya Sweden kwa Watoto wa “Butterfly Children” nchini Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, serikali ya Sweden imeiitaka Iran kuendelea kufungua Mlango wa Bahari wa Hormuz kwa mujibu wa sheria za kimataifa, huku mvutano wa kisiasa na kiusalama ukiendelea kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati.

Hata hivyo, kauli hiyo imeibua mjadala mpya kuhusu nafasi ya Sweden katika masuala ya kibinadamu dhidi ya Iran, hasa kufuatia shutuma kwamba kampuni ya Sweden ya Mölnlycke Health Care ilisimamisha usafirishaji wa bandeji maalumu za Mepilex kwenda Iran kutokana na vikwazo vya Marekani.

Hatua hiyo iliwagusa moja kwa moja watoto wanaougua maradhi ya nadra ya Epidermolysis Bullosa (EB), wanaojulikana kama “Butterfly Children,” ambao huhitaji bandeji hizo maalumu ili kupunguza maumivu makali yanayosababishwa na ngozi yao kuwa dhaifu kupita kiasi.

Mashirika ya haki za binadamu na wanaharakati wameeleza kuwa kusimamishwa kwa vifaa hivyo vya tiba kulisababisha mateso makubwa kwa watoto hao, huku baadhi ya visa vikidaiwa kusababisha vifo ambavyo vingeepukika iwapo huduma hizo zingeendelea kupatikana.

Wakosoaji wa sera hiyo wameituhumu Sweden kwa kutumia viwango viwili katika kushughulikia masuala ya kimataifa; wakisema kuwa wakati Stockholm inasisitiza kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa kuhusu usafiri wa majini katika Mlango wa Hormuz, ilishindwa kusimama kidete dhidi ya athari za kibinadamu zilizosababishwa na vikwazo vya Marekani kwa wananchi wa kawaida wa Iran.

Kauli ya “Hatusahau” imeendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii na wanaharakati mbalimbali kama ujumbe wa kukumbusha mateso yaliyowapata watoto hao na athari za kisiasa katika sekta ya afya.