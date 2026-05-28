Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran: Bunge la Kiislamu Ni Nguzo Kuu ya Utashi wa Wananchi na Sheria

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa Bunge la Kiislamu la Iran (Majlisi ya Shura ya Kiislamu) ni kiini cha wananchi na kielelezo cha mamlaka ya kidini ya watu, sambamba na kuwa nguzo kuu ya sheria na utungaji wa sheria katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Katika ujumbe wake kwa mnasaba wa kuanza mwaka wa tatu wa shughuli za Bunge la 12 la Majlisi ya Shura ya Kiislamu, Kiongozi huyo amesema kuwa taasisi hiyo ina nafasi muhimu katika kutekeleza matakwa na maamuzi ya wananchi kupitia mfumo wa kisheria wa nchi.

Aidha, amebainisha kuwa Bunge hilo lina jukumu la msingi katika kuimarisha misingi ya utawala wa wananchi wa kidini, huku likihesabiwa kama chombo muhimu katika kuhakikisha uwakilishi wa wananchi unatekelezwa kwa ufanisi ndani ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.