Ripoti ya Channel 13: Israel Yaendelea Kupata Hasara Lebanon Bila Lengo la Wazi la Kijeshi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa operesheni ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni nchini Lebanon inaendelea kukumbana na changamoto kubwa za kijeshi na kisiasa, huku jeshi la Israel likipata hasara za wanajeshi kila wiki katika mapambano dhidi ya harakati ya Hezbollah.

Kwa mujibu wa ripoti ya Channel 13 ya Israel, wastani wa wanajeshi kati ya watatu hadi wanne wa Israel huuawa kila wiki katika mapigano yanayoendelea mpakani mwa Lebanon.

Ripoti hiyo imeeleza kuwa moja ya changamoto kuu zinazoikabili Israel ni mazingira ya kijiografia ya Lebanon, ambapo kila eneo la juu au kilima kinachodhibitiwa kijeshi huwa chini ya uangalizi wa eneo jingine la juu zaidi nyuma yake, hali inayofanya udhibiti wa maeneo hayo kuwa mgumu na hatari kwa wanajeshi wa Israel.

Aidha, ripoti hiyo imeashiria kuwa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, anakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa kutokana na kuendelea kwa operesheni hiyo bila kuwepo kwa mafanikio ya wazi au lengo linaloweza kuwasilishwa kwa umma wa Israel kama ushindi wa kijeshi.

Wachambuzi wa kisiasa wanaamini kuwa kuendelea kwa mapambano hayo kunaweza kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa huku juhudi za kidiplomasia za kusimamisha mapigano zikiendelea kukwama.