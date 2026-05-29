Burkina Faso Yakanusha Taarifa za Machafuko; Serikali Yatetea Muswada wa Kudhibiti Maeneo ya Ibada

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Serikali ya Burkina Faso imekanusha taarifa zinazosambazwa na baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi kuhusu kuwepo kwa machafuko au uwezekano wa uasi dhidi ya Rais wa mpito wa nchi hiyo, Kapteni Ibrahim Traoré.



Taarifa hizo zimekuja kufuatia mjadala mkubwa uliozuka baada ya kukamatwa kwa Dk. Mohamed Kindou, anayeelezwa kuwa mmoja wa viongozi wa wanazuoni wa Kiislamu wa Kisunni nchini humo, kutokana na hotuba aliyotoa akidai kuwa serikali ilikuwa dhidi ya Uislamu kufuatia muswada uliowasilishwa mwezi Machi kuhusu udhibiti wa maeneo ya ibada.



Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, serikali haijapitisha sheria ya kupiga marufuku maeneo ya ibada, bali imeidhinisha rasimu ya muswada unaolenga kuweka utaratibu wa maeneo hayo ndani ya majengo ya serikali na huduma za umma.



Muswada huo unapendekeza kupiga marufuku maeneo ya ibada ndani ya ofisi za serikali, huku ukiruhusu maeneo hayo katika sehemu muhimu kama hospitali, magereza na kambi za kijeshi. Aidha, maeneo mapya ya ibada yatapaswa kuzingatia sheria za mipango miji.



Serikali ya Burkina Faso imesema hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa taifa, utulivu wa jamii na mshikamano wa kitaifa katika kipindi ambacho nchi hiyo inaendelea kukabiliana na vitisho vya makundi yenye misimamo mikali.



Wafuasi wa serikali ya Traoré wamesisitiza kuwa Rais huyo hana msimamo dhidi ya Uislamu, wakieleza kuwa yeye mwenyewe ni Muislamu na analenga kujenga taifa lenye usalama na maendeleo kwa wananchi wote bila kujali tofauti zao za kidini.



Aidha, wachambuzi wa kisiasa nchini humo wameeleza kuwa madai ya kuwepo kwa uasi dhidi ya Traoré hayana msingi mkubwa, huku sehemu kubwa ya wananchi ikiendelea kumuunga mkono kutokana na sera zake za kupinga uingiliaji wa mataifa ya kigeni barani Afrika.