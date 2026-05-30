Wafuasi wa Iran Wakusanyika Mbele ya Bunge la Norway Jijini Oslo - Norway

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, kundi la wafuasi na waungaji mkono wa Iran limefanya mkusanyiko mbele ya jengo la Bunge la Norway katika mji wa Oslo, mji mkuu wa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mkusanyiko huo ulifanyika saa chache zilizopita ambapo washiriki walikusanyika mbele ya jengo la bunge wakionesha mshikamano wao na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na kueleza misimamo yao kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu taifa hilo.

Washiriki wa mkusanyiko huo walibeba mabango na kutoa ujumbe wa kuunga mkono Iran, huku wakisisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa uhuru wa mataifa na haki ya wananchi kujitawala bila shinikizo kutoka nje.

Tukio hilo limevutia hisia za wananchi na vyombo vya habari katika mji wa Oslo, ambapo mikusanyiko ya aina hiyo hupewa nafasi ya kueleza maoni na misimamo ya makundi mbalimbali kuhusu masuala ya kimataifa.

