Trump Adai Marekani na China Zina Uwezo wa Kushughulikia Urani Iliyoboreshwa ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Rais wa Marekani, Donald Trump, amedai kuwa nyenzo za urani iliyoboreshwa za Iran, ambazo wakati mwingine hujulikana kama "vumbi la nyuklia", zipo katika maeneo ya chini ya ardhi yaliyojificha chini ya milima na kwamba zitachukuliwa hatua maalumu kwa mujibu wa makubaliano yaliyopo.

Trump alisema kuwa Marekani, pamoja na China, zina uwezo wa kiufundi wa kutekeleza operesheni ya kutoa nyenzo hizo kutoka maeneo zilipohifadhiwa. Aidha, alidai kuwa mchakato huo utafanyika kwa uratibu kamili na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA).

Kauli hiyo imeibua mjadala mpya kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran na namna ya kushughulikia nyenzo za urani iliyoboreshwa ambazo zimekuwa sehemu ya mazungumzo ya muda mrefu kati ya Tehran na mataifa ya Magharibi.

Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa matamshi hayo yanaweza kuongeza mijadala ya kisiasa na kidiplomasia kuhusu utekelezaji wa makubaliano yanayohusiana na shughuli za nyuklia za Iran, huku pande mbalimbali zikisubiri ufafanuzi zaidi kuhusu maelezo ya madai hayo na hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa. Tayari Iran imejibu madai ya Trump kwa kusema: Matamshi ya Trump ni matamsnio yake, na hakuna uwezekano wowote wa Kufikia matamsnio yake.