Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Naibu Mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, Dmitry Medvedev, amesema kuwa EU / European Union (Umoja wa Ulaya) imeingia katika hali ya vita dhidi ya Urusi kwa uamuzi wake yenyewe.

Katika kauli yake, Medvedev alidai kuwa hatua na sera zinazochukuliwa na Muungano wa Ulaya dhidi ya Moscow zimeifanya EU kuwa sehemu ya mzozo unaoendelea kati ya Urusi na nchi za Magharibi.

Aidha, aliwataka wananchi wa nchi za Ulaya kuwa tayari kwa hali ngumu zaidi siku zijazo, akisema kuwa "usingizi wa amani umefikia mwisho." Kauli hiyo imezua mjadala mpana kuhusu kiwango cha mvutano kati ya Urusi na Muungano wa Ulaya huku vita na migogoro ya kisiasa ikiendelea kuathiri uhusiano wa pande hizo.

Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona kuwa matamshi hayo yanaakisi kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa na kiusalama kati ya Moscow na Brussels, katika kipindi ambacho pande zote zinaendelea kutofautiana kuhusu masuala ya usalama wa Ulaya na vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki mwa Ulaya.