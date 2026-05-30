WSJ Yadai UAE Ilifanya Mashambulizi ya Anga Dhidi ya Iran Wakati wa Vita

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, gazeti la Wall Street Journal (WSJ) limedai kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) ulijihusisha moja kwa moja na mashambulizi dhidi ya Iran katika hatua za mwanzo za vita vilivyozuka kati ya pande husika.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, UAE ilifanya makumi ya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ndani ya Iran kuanzia siku za mwanzo za mzozo huo, huku operesheni hizo zikidaiwa kuendelea hata baada ya kutangazwa kwa usitishaji mapigano mwezi Aprili.

Ripoti hiyo imeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya mataifa ya eneo la Ghuba katika mzozo huo, pamoja na kiwango cha ushiriki wao katika operesheni za kijeshi zilizofanyika wakati wa vita.

Hadi sasa, maelezo hayo yameendelea kujadiliwa katika duru za kisiasa na kiusalama, huku wadadisi wakifuatilia athari zake kwa uhusiano wa kikanda na mustakabali wa usalama katika Mashariki ya Kati.

Taarifa hizo zinakuja wakati juhudi mbalimbali za kidiplomasia zikiendelea kufanyika kwa lengo la kuzuia kurejea kwa mapigano na kudumisha utulivu wa eneo hilo.