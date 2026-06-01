New York Times: Trump amefikia mwisho wa kupotea

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, New York Times katika ripoti yake iliandika: Donald Trump, Rais wa Marekani, ameingia katika hatua ambayo ahadi zake za awali za kutatua haraka migogoro ya kimataifa zimekumbana na ukweli tata wa kisiasa na kijeshi.

Chombo hiki cha habari kiliandika: Katika Ukraine, Gaza, na sasa Iran, matangazo ya awali ya Trump kuhusu ushindi rahisi yamebadilishwa na ukweli chungu.

New York Times iliongeza: Kuhusu Iran, Trump baada ya kutangaza usitishaji vita alitaja ufunguaji kamili na salama wa Mlango wa Hormu kama sharti la kukomesha migogoro, lakini lengo hili halijafikiwa kikamilifu. Pia, mustakabali wa mpango wa nyuklia na makombora wa Iran bado unategemea mazungumzo ambayo yanaweza kuchukua angalau siku 60. Wachambuzi wanaamini kuwa Tehran, kwa kujua kukosekana kwa nia ya Trump kuanzisha tena vita, itajaribu kurefusha mazungumzo.

Chombo hiki cha habari cha Marekani kiliandika: Katika suala la Ukraine, Trump ambaye aliahidi kumaliza vita ndani ya saa 24, baada ya miezi 16 tangu kuanza kwa urais wake hajapata mafanikio. Urusi pia inataka mchakato wa kidiplomasia na wa muda mrefu, si mazungumzo ya muda mfupi.

New York Times iliongeza: Huko Gaza, mipango kabambe ya Trump ya kuwapokonya silaha Hamas na kujenga upya eneo hili kwa kiwango kikubwa haijapata maendeleo. Rais wa Marekani sasa anakabiliwa na ukweli kwamba kutatua migogoro tata ya kimataifa ni vigumu zaidi kuliko alivyofikiria awali.