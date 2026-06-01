"Ar-Riyadh": Hatari ya vita vya Lebanon inatishia eneo lote na ulimwengu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Saudi "Ar-Riyadh" - chombo rasmi cha habari cha utawala tawala wa Saudi - katika ripoti yake kwa kurejelea mabadiliko nchini Lebanon liliandika: "Yale tunayoshuhudia leo kusini mwa Lebanon yanazusha mashaka makubwa kuhusu mustakabali wa mfumo wa kimataifa."

Gazeti hilo lilieleza kwamba upanuzi wa shughuli za kijeshi za utawala wa Kizayuni ndani ya ardhi ya Lebanon na kudhibiti nyadhifa za kimkakati kusini mwa nchi hauwezi kuchukuliwa kama "mabadiliko ya kiusalama ya muda," bali inapaswa kuchukuliwa kama tukio la kisiasa lenye vipengele vinavyohusiana na dhana ya uhuru wa kitaifa na haki ya nchi za kuendesha ardhi zao mbali na shinikizo la kijeshi.

Kwa mujibu wa maandishi ya gazeti hilo, uhalali wa nchi haupimwi kwa uwezo wao tu wa kulinda mipaka yao, bali pia kwa kiasi ambacho jumuiya ya kimataifa inaheshimu mipaka hiyo na kutokuruhusu nguvu za kijeshi kuwa chombo cha kulazimisha ukweli mpya.

Gazeti hilo linaamini kwamba hatari ya mabadiliko nchini Lebanon ni kwamba uchokozi wa kijeshi kati ya nchi hauathiri pande mbili tu zinazozozana, bali hudhoofisha kanuni za kudhibiti uhusiano wa kimataifa. Kupuuzwa kwa uhuru wa nchi kunafungua njia kwa migogoro zaidi na kudhoofisha imani katika mfumo wa sheria wa kimataifa ulioundwa ili kuzuia migogoro na kukomesha kulazimisha nia kwa nguvu ya silaha.

"Ar-Riyadh" kwa kusisitiza kuwa suala la Lebanon sio suala la ndani au la kikanda tu, ilieleza kwamba mabadiliko haya ni sehemu ya mjadala mpana zaidi wa kimataifa kuhusu mustakabali wa usalama na utulivu katika ulimwengu ambao changamoto na migogoro inazidi kuongezeka.