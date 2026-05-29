Iran Yalaani Vitisho vya Marekani dhidi ya Oman, Yasema Usalama wa Hormuz Unalindwa kwa Mujibu wa Sheria za Kimataifa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amelaani vikali kauli za vitisho zilizotolewa na Marekani dhidi ya Sultanate ya Oman, akisisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa na Iran pamoja na Oman katika kusimamia usalama wa usafiri wa majini katika Mlango wa Hormuz zinafuata misingi ya sheria za kimataifa na kulinda maslahi ya jamii ya kimataifa.

Katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika kati ya Araghchi na Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman, Badr Albusaidi, pande hizo mbili zilijadili hali ya kisiasa na usalama katika eneo la Ghuba pamoja na maendeleo ya mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea kwa upatanishi wa Pakistan.

Araghchi alieleza kuwa kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho kunahitaji kusitishwa kwa kile alichokiita madai ya kupita kiasi kutoka upande wa Marekani, pamoja na kuondolewa kwa misimamo inayobadilika na yenye mkanganyiko kutoka Washington. Aidha alisisitiza kuwa Iran itaendelea kutetea haki zake halali na maslahi yake ya kisheria kwa msimamo thabiti.

Waziri huyo wa Iran pia aliipongeza Oman kwa nafasi yake ya uwajibikaji katika kudumisha amani na usalama wa eneo la Mashariki ya Kati, hususan mchango wake wa upatanishi katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani, ambayo kwa mujibu wa Araghchi yalikwamishwa kutokana na Marekani kushindwa kutekeleza ahadi zake.

Katika hitimisho la mazungumzo hayo, Iran ilisisitiza tena kulaani matamshi ya vitisho dhidi ya Oman na kueleza kuwa ushirikiano wa kikanda na kuheshimu sheria za kimataifa ndiyo njia bora ya kuhakikisha utulivu na usalama katika eneo la Ghuba.