BBC: Iran imeharibu kambi 20 za Marekani; usahihi wa mashambulizi umeongezeka

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, sehemu ya ukaguzi wa ukweli ya BBC International katika ripoti yake iliandika: "Kwa mujibu wa uchambuzi wa picha za setilaiti na video zilizothibitishwa, Iran tangu kuanza kwa vita imeharibu kambi 20 za kijeshi za Marekani katika eneo hili; jambo linaloonyesha kwamba wigo wa mashambulizi ni mkubwa zaidi ya yale yaliyotangazwa rasmi."

Kwa mujibu wa ripoti hii, Iran tangu mwishoni mwa Februari imelenga shabaha katika nchi nane za Magharibi mwa Asia ikiwemo Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan, Bahrain na Oman, na kusababisha uharibifu mkubwa kwa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, ndege za kujaza mafuta angani na rada. Miongoni mwa uharibifu muhimu zaidi, imetajwa mifumo mitatu ya kisasa ya ulinzi dhidi ya makombora ya THAAD huko UAE na Jordan; vifaa ambavyo kila kimoja kina thamani ya takriban dola bilioni moja na kubadilisha ni vigumu na kunachukua muda.

Pia imeripotiwa kwamba katika kambi ya anga ya "Sultan bin Abdulaziz" nchini Saudi Arabia, ndege za uchunguzi na kujaza mafuta ikiwemo AWACS moja zimeharibiwa, na thamani ya kubadilisha inakadiriwa hadi dola milioni 700. Huko Kuwait, kambi za "Ali al-Salem" na "Kambi ya Arifjan" zilishambuliwa na miundombinu kama vile maghala ya mafuta, hangars za ndege na vifaa vya mawasiliano viliharibiwa.

BBC iliandika kwamba Iran wakati wa vita imebadilisha mbinu zake, kutoka mashambulizi makubwa ya awali hadi kwenye mashambulizi sahihi zaidi na yenye kulenga shabaha maalum; kwa namna ambayo kwa mujibu wa wachambuzi, mabadiliko haya yameongeza ufanisi wa mashambulizi. Kwa upande mwingine, wataalam wengine wa Marekani wanaamini kwamba jeshi la Marekani katika hatua za mwanzo za vita lilikuwa na aina fulani ya uzembe katika kuhamisha na kulinda vifaa vyake.