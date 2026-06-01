Wanadiplomasia 2,000 wameondolewa katika serikali ya Marekani katika mwaka mmoja uliopita

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, uchunguzi uliofanywa na NBC News unaonyesha kuwa katika mwaka mmoja uliopita, takriban wanadiplomasia 2,000 wa Marekani wamejitenga na serikali ya Marekani kwa njia mbalimbali ikiwemo kufutwa kazi au kustaafishwa kwa lazima.

Kwa mujibu wa ripoti hii, idhini za ugombeaji wa makumi ya wanadiplomasia wakiwemo Kelly Adams Smith, aliyeteuliwa kuwa balozi nchini Moldova, zilifutwa Februari 2025. Kufikia Desemba mwaka huo huo, serikali ya Marekani iliwakaribisha karibu balozi 30 ambao tayari walikuwa kwenye nyadhifa zao. Walioitwa nyuma walikuwa na siku 90 kupata wadhifa mpya au la wangekabiliwa na kustaafishwa kwa lazima kwa mujibu wa Sheria ya Huduma ya Kigeni ya 1980.

Katika ripoti hii inasemekana, zaidi ya nusu ya ubalozi wa Marekani (takriban ubalozi 100) kwa sasa wanafanya kazi bila mabalozi walioidhinishwa na Seneti. Nusu ya wajumbe wa kidiplomasia, ikiwemo nchi nne za Ghuba ya Uajemi pamoja na Pakistan na Qatar, hawana mabalozi. Mabalozi wa Marekani pia hawapo katika zaidi ya 75% ya nchi za Afrika.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wanadiplomasia wakuu wa Marekani pia hawapo kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu vita vya Ukraine na Iran; badala yake tunashuhudia uwepo wa Jared Kushner, mkwe wa Rais wa Marekani, na Steve Witkoff, rafiki yake wa karibu.