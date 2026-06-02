Nchi Wanachama wa D-8 Zakubaliana Kupanua Ushirikiano wa Nishati Kupitia Azimio la Baku

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) ABNA: Wawakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na nchi saba wanachama wa Kundi la Nchi Nane za Kiislamu Zinazoendelea (D-8) wamekazia umuhimu wa kupanua ushirikiano katika sekta ya nishati, kupitia kupitishwa kwa “Azimio la Baku” katika mkutano wa kwanza wa Mawaziri wa Nishati wa nchi hizo uliofanyika mjini Baku.



Kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa kutoka Shirika la Habari la Trend la Azerbaijan, washiriki wa mkutano huo walisisitiza kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama wa nishati, nishati jadidifu, pamoja na maendeleo ya miundombinu ya pamoja ya nishati kati ya nchi wanachama.



Waziri wa Nishati wa Azerbaijan, Parviz Shahbazov, ambaye alikuwa mwenyeji wa mkutano huo, alizungumzia mabadiliko yanayoendelea katika masoko ya kimataifa ya nishati, mvutano wa kisiasa duniani, pamoja na kasi ya mageuzi ya sekta ya nishati na usambazaji wa umeme. Alisisitiza kuwa utofautishaji wa vyanzo vya nishati na njia za usafirishaji wake sasa umekuwa hitaji la kimkakati katika kupanga sera za nishati.



Mkutano huo ulihudhuriwa na Naibu Waziri wa Mafuta wa Iran, Saeed Tavakoli, Katibu Mkuu wa Kundi la D-8, Sohail Mahmood, Waziri wa Nishati na Maliasili wa Turkey, Alparslan Bayraktar, Waziri wa Mafuta wa Pakistan, Ali Pervaiz Malik, Waziri wa Mafuta na Madini wa Egypt, Karim Badawi, pamoja na Waziri wa Nishati na Rasilimali Madini wa Bangladesh, Iqbal Hassan Mahmood. Wawakilishi wa ngazi za juu kutoka Indonesia na Malaysia pia walishiriki.