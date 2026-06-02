Mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi: Iran Ipo Mstari wa Mbele wa Mhimili wa Muqawama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) ABNA, Mwakilishi maalumu wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Hujjatul-Islam Mohammad Taqi Vakilpour, amesema kuwa Iran leo ipo katika mstari wa mbele wa mhimili wa muqawama pamoja na Lebanon, Palestina na Yemen.



Akizungumza Jumanne katika mkutano wake na Maimamu wa Sala ya Ijumaa pamoja na wakuu wa ofisi za Tablighi za Kiislamu katika mkoa wa Hormozgan kusini mwa Iran, Vakilpour alisema kuwa mshikamano na kuishi kwa amani kati ya makabila na madhehebu mbalimbali katika Hormozgan ni mfano wa kipekee wa umoja unaopatikana katika maeneo mbalimbali ya Iran.



Alisisitiza kuwa umoja wa kweli ni mafanikio yenye thamani kubwa na wakati huo huo ni jambo gumu kulifikia, akibainisha kuwa wananchi wa eneo hilo wameweza kushirikiana licha ya tofauti zao za kimtazamo na kifikra kwa ajili ya malengo ya pamoja ya kitaifa na kidini.



Vakilpour pia alionya kuhusu juhudi za vyombo vya habari vya maadui vinavyolenga kueneza migawanyiko miongoni mwa wananchi wa Iran. Alisema maadui wanajaribu kudhoofisha morali ya wananchi na kueneza hali ya kukata tamaa kwa kufuatilia na kutumia masuala madogo madogo ya kijamii, lakini uelewa wa wananchi wa Hormozgan umefanikiwa kuvunja njama hizo.



Aidha, mwakilishi huyo wa Kiongozi wa Mapinduzi alisema kuwa kila anayejitolea kuwahudumia wananchi, kuimarisha misingi ya mfumo wa Kiislamu na kuunga mkono mhimili wa muqawama anashiriki moja kwa moja katika medani ya mapambano ya leo. Aliongeza kuwa mkakati wa taifa unapaswa kuongozwa na roho ile ile iliyodhihirika katika wasia wa mashahidi na mwenendo wa Ruhollah Khomeini, ambapo kulinda Uislamu na Mapinduzi hupewa kipaumbele juu ya maslahi binafsi.



Kwa mujibu wa IRNA, Vakilpour wakati wa ziara yake ya ukaguzi katika mkoa wa Hormozgan alikutana na wanazuoni wa dini, Maimamu wa Sala ya Ijumaa, familia za mashahidi wa “Shule ya Mti Mwema” katika mji wa Minab, wanazuoni wa Ahlu Sunna, vikundi vya wananchi, walinzi wa mipaka na makundi mbalimbali ya jamii.



Mkoa wa Hormozgan unachukuliwa kuwa miongoni mwa maeneo muhimu zaidi ya kimkakati nchini Iran kutokana na kuwa na miji 13, visiwa 14 na zaidi ya kilomita 1,500 za mipaka ya baharini ya Iran. Mkoa huo pia una umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kijiografia kutokana na ukaribu wake na Strait of Hormuz pamoja na mwambao wa Ghuba ya Uajemi.

