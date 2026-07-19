Mapigano makali ya risasi kati ya wanajeshi wa India na Pakistani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha India NDTV, mapigano makali ya risasi kati ya vikosi vya nchi hiyo na Pakistani kwenye mstari wa udhibiti katika eneo la Rajauri huko Kashmir yalidumu kwa saa 2.

Kulingana na ripoti hii, wanajeshi wa India walizuia washambuliaji kuvuka mipaka ya nchi.

Tukio hili linachukuliwa kuwa mapigano makubwa zaidi ya risasi kati ya wanajeshi wa India na Pakistani tangu kutangazwa kwa usitishaji vita mnamo Mei 2025 kufuatia kuongezeka kwa mivutano ya kijeshi kati ya pande hizo mbili.

Mnamo Aprili 2025, India ilianza operesheni ya kijeshi huko Kashmir baada ya mlipuko katika mji wa Pahalgam na kushambulia maeneo ya wanaharakati wenye silaha ndani ya ardhi ya Pakistani. Hii ndiyo hasa iliyosababisha mapigano kati ya wanajeshi wa nchi hizo mbili.