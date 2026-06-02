Bunge la Iran: Lebanon Lazima Iwe Sehemu ya Makubaliano ya Mwisho ya Kusitisha Mapigano

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) ABNA, msemaji wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Kigeni ya Bunge la Iran, Ibrahim Rezaei, amesema kuwa kwa mujibu wa mtazamo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Lebanon lazima iwe sehemu ya makubaliano yoyote ya mwisho ya kusitisha mapigano, kwani ni sehemu isiyotenganishwa na mchakato wa kusimamisha vita na kurejesha utulivu katika eneo hilo.



Akizungumza baada ya kikao cha kamati hiyo kilichofanyika Jumanne, Rezaei alisema Naibu Waziri wa Mambo ya Nje anayeshughulikia masuala ya kisiasa, Majid Takht-Ravanchi, aliwasilisha taarifa kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na juhudi za kidiplomasia za Iran, hususan katika kuhakikisha usalama na kusitishwa kwa mapigano nchini Lebanon. Alisisitiza kuwa ni muhimu kukomesha vitendo vya uhasama, hasa dhidi ya Lebanon, na kuijumuisha nchi hiyo katika makubaliano yoyote ya mwisho.



Rezaei aliongeza kuwa viongozi wa Wizara ya Ujasusi pia waliwasilisha tathmini ya hali ya usalama nchini Lebanon, huku mwenyekiti wa Kamati ya Mahusiano ya Kigeni ya bunge, Abbas Golroo, akitoa ripoti kuhusu hali ya eneo na nafasi ya Hezbollah katika maendeleo yanayoendelea.



Kwa mujibu wa msemaji huyo, wajumbe wa kamati walisisitiza uungaji mkono wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa harakati za muqawama, hasa nchini Lebanon. Walieleza kuwa Iran haitasahau msaada na mshikamano wa Hezbollah kwa wananchi wa Iran katika nyakati za migogoro, na kwamba itaendelea kusimama pamoja na wananchi wa Lebanon.



Wabunge hao pia walitaka hatua kali dhidi ya kile walichokiita uhalifu wa utawala wa Kizayuni nchini Lebanon, wakisisitiza umuhimu wa kutumia njia zote zinazowezekana kusaidia muqawama na kuimarisha mshikamano ndani ya mhimili wa muqawama.



Aidha, Naibu Spika wa kwanza wa Bunge la Iran, Ali Nikzad, alisifu juhudi za Kamati ya Usalama wa Taifa kwa kufuatilia kwa karibu matukio ya vita tangu mwanzo wake. Pia alisisitiza umuhimu wa kujadili na kuidhinisha muswada wa “Hatua za Kimkakati za Kulinda Mlango-Bahari wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi” ili kuimarisha usalama wa taifa na maslahi ya kimkakati ya Iran